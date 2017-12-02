Igor Tudor’un derbi planı: ‘Yenilirsek çok şey kaybetmeyiz ama…’

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçı öncesinde oyuncuları ile motivasyon toplantısı yaptı ve galibiyetin önemine dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın teknik direktörü Igor Tudor, Florya’da yaptığı toplantıda oyuncularına derbinin önemini anlattı. Hırvat teknik adam, “Benim için her karşılaşmanın değeri aynı ama böylesine büyük maçlar sizler için önemli bir fırsat. Kazanmak, sadece 3 puan değil, moral ve avantaj demek” ifadelerini kullandı.

Milliyet Gazetesi’nden Nevzat Dindar’ın haberine göre; Beşiktaş’ı yenmeleri halinde ligin ilk yarısının sonuna kadar iyi bir fikstürleri olduğuna dikkat çeken Tudor, “Beşiktaş sonrası maçlarımıza baktığımızda, devre sonuna kadar bir seri yapabiliriz. Yenilirsek belki çok şey kaybetmeyiz ama 3 puan alırsak çok net bir mesaj vermiş oluruz. Benim için her karşılaşmanın değeri aynı ama böylesine büyük maçlar sizler için önemli bir fırsat. Galatasaray olarak lider durumda olmamıza rağmen ağır eleştiriler altındayız. Bunlara karşı en iyi cevabı vereceğinizi düşünüyorum” dediği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam “İlk yarı sonuna kadar öngördüğümüz gibi olursa devre arasına rakiplerimizin gardını düşürebilecek bir farkla girebiliriz” yorumunu yaptı.

FEGHOULI Mİ, YASİN ÖZTEKİN Mİ?

Öte yandan Tudor, derbinin ilk 11'i konusunda son kararını verdi. Hırvat teknik adamın maç öncesi kafasındaki tek soru işareti, Feghouli veya Yasin Öztekin arasındaki tercihteydi.

Galatasaray Teknik Direktörü'nün, kupa maçında sahada 45 dakikada iyi bir görüntü sergilemeyen Feghouli'yi oynatma eğiliminde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı teknik adam son çalışmada da as takımda Feghouli'ye yer verdi.

Böylece 4-2-3-1 formasyonuyla sahaya çıkacak olan Galatasaray'da kanatlar Rodrigues ile Feghouli'ye emanet edilecek.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi öncesi taraftarlara bozuk para çağrısı... Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınalnacak soruları tüm ülkenin merak ettiği konuların başında geliyor. Derbi maçlarında tüm Türkiye ekrana kilitlenirken, maçı Beşiktaş mı, Galatasaray mı kazanacak soruları günler öncesinden tartışılıyor. Dev mücadsele öncesi taraftarlara 'Bozuk paralarınızı evde bırakmayın' çağrısı yapıldı. Peki heyecanla beklenen derbi Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilecek? İşte nefes kesecek mücadele öncesi tüm merak edilenler... İlgili Haberi Oku