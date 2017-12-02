Gareth Bale’den Real Madrid’e kötü haber! Yine sakatlandı!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale'den yine kötü haber geldi. Başarılı futbolcunun yine sakatlandığı öğrenildi.

Sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale, takımından yine uzak kalacak. Galli futbolcunun bir kez daha baldırından sakatlandığı açıklandı.

Bale, 2 aylık bir aranın ardından hafta içinde Kral Kupası’nda oynanan Fuenlabrada maçında sahalara dönmüştü. Mücadelede yarım saat oynayan ve bu sürede takımının attığı iki golün hazırlayıcısı olan Bale’in önümüzdeki hafta da takımdaki yerini alması zor görünüyor.

Bale bu sezon sadece 7 maçta oynarken; sadece ikisinde 90 dakika süre aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, “Gareth Bale’in ne zaman sahalara döneceğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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