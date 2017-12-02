Galatasaray’da revize bütçe oy çokluğuyla kabul edildi

Galatasaray'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda revize bütçe oy çokluğuyla kabul edildi

Galatasaray Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da 2017 yılı bütçesi revize edildi.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede mali raporlarla konuşan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, yıl içinde tahmin edilemeyen para hareketlerinden dolayı bütçede revizyon yapma ihtiyacı duyduklarını söyledi.

Sarıkaya, kulübün 2017 yılı bütçesinde 129 milyon 370 bin 112 TL şeklinde onaylanan gelirlerin 527 milyon 69 bin 369 TL olarak revize edildiğini belirtti. Sarıkaya, denk bütçe çerçevesinde 217 yılında 129 milyon 370 bin 112 TL olarak onaylanan giderlerin ise 270 milyon 236 bin 171 TL şeklinde revize edildiğini ifade etti.

Genel kuruldaki konuşmalardan sonra 2017 yılı bütçesinde yapılan revizyon oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Dursun Özbek, “Bize inandınız ve güç verdiniz. Bu güveninizi Galatasaray’ın altın çağa kavuşması için kullanacağız” diye konuştu.

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