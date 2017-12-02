Florya’da Igor Tudor protestosu… Fatih Terim tezahüratı

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş yenilgisinin ardından Florya'da toplanarak Teknik Direktör Igor Tudor'u protesto etti. Taraftarlar, Fatih Terim lehine de tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş’a deplasmanda 3-0 yenildiği maçın ardından Florya’ya akın eden Galatasaray taraftarları, Teknik Direktör Igor Tudor’u protesto etti. Zorlu maçlarda oynanan futbola tepki gösteren Galatasaray taraftarları, Fatih Terim tezahüratlarında bulundu. Yaklaşık 150-200 taraftarın yer aldığı protesto gösterilerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar, Igor Tudor’u istifaya davet etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor`dan derbi sonrası ilk yorum Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, mücadelenin ardından Vodafone Park'ta basın mensuplarının karşısına çıktı. İlgili Haberi Oku

Takım otobüsün gelmesi ile artan protesto gösterilerine karşı Çevik Kuvvet polisi taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un her zaman oturduğu koltuğun yerine şoförün arkasındaki koltukta oturduğu öğrenildi. Öte yandan taraftarlar, yanlarında getirdikleri Fatih Terim fotoğraflarını, tesislerin duvarlarına yapıştırdı.