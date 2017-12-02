Fenerbahçe’de Mehmet Ekici için flaş karar!

Brezilya’da arayışlarda bulunan sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefini sol bek olarak belirlerken, Mehmet Ekici’nin 4. kez adale problemi yaşamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla bir de orta saha arayışına girdi.

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