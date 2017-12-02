Eşcinsel olduğunu açıklayan rugby oyuncusu Jonathan Castellari’ye saldırı
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de gay olduğunu daha önceden açıklayan bir ragbi oyuncusu saldırıya uğradı.
Pampas Rugby Club’ın oyuncusu olan Jonathan Castellari, geçtiğimiz günlerde eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından bir restoranda saldırıya uğradı.
Arjantin LGBT Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 7 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Castellari’nin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Üzerinde “Oku hetero” yazılı bir tişört bulunan Castellari’nin bu nedenle saldırıya uğradığı öğrenildi.
Sağ gözü tamamen kapanan Castellari’nin son durumunu paylaşan bir de fotoğraf paylaşıldı.