Derbiye damga vuran penaltı tartışması

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşanan penaltı tartışması geceye damga vurdu.

Süper Lig’in 14.haftasındaki müthiş başlayan Beşiktaş Galatasaray maçına penaltı tartışması damga vurdu.

Karşılaşmanın 34.dakikasında yüklenen Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ceza sahası içinde rakibi Fernando’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası hakeme yoğun penaltı itirazları yapan Beşiktaşlılar adeta çıldırdı.

Oyunu devam ettiren Fırat Aydınus’a dönen Oğuzhan Özyakup’un, “Hocam, vallahi billahi penaltı” dediği yayıncı kuruluşun görüntülerine yansıdı. Pozisyonda penaltı olduğunu düşünen siyah beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan hakeme isyan etti.

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Görüntüler BeINSports’tan alınmıştır…

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