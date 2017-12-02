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Derbi sonrası resmi hesaptan sosyal medyayı sallayan mesaj!

Spor Toto Süper Ligi 15. haftasında oynanan Beşiktaş Galatasaray maçının ardından maçın oynandığı Vodafone Park'ın resmi twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı.
21:532 Aralık 2017
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Derbi sonrası resmi hesaptan sosyal medyayı sallayan mesaj!

Spor Toto Süper Ligi 15. haftasında Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından maçın oynandığı Vodafone park’ın resmi twitter hesabından takipçileri şaşırtan bir paylaşımda bulunuldu.

Maçından ardından maç sonu skorbordun fotoğrafının altına ‘Doğum günümdü’ mesajı yazılıp paylaşıldı.

Yapılan paylaşımın ardından sosyal medyada Beşiktaş taraftarları o tweeti beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım…

 

02 Aralık 2017 Rıdvan Dilmen: 3-0 bitmesi Tudor`un balıdır Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray maçının ardından NTVSpor'da değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş derbi galatasaray sosyal medya twitter
Son güncelleme: 22:04 | 02.12.2017
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