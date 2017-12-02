CANLI | Kardemir Karabükspor – Göztepe | İlk yarı oynanıyor…
Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karabükspor ve zirve ile farkın açılmasını istemeyen Göztepe’nin mücadelesi beİN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ise ‘Skor’da olacak…
İLK 11’LER
KARABÜKSPOR: Rybaka, Kerim Zengin, Barış, Papp, Ibanez, Poko, Ceyhun, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare
GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Kadu, Traore, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Adis Jahovic
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 16:27 | 02.12.2017