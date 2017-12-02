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CANLI | Kardemir Karabükspor – Göztepe | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
16:042 Aralık 2017
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CANLI | Kardemir Karabükspor – Göztepe | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karabükspor ve zirve ile farkın açılmasını istemeyen Göztepe’nin mücadelesi beİN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ise ‘Skor’da olacak…

CANLI MAÇ ANLATIMIKardemir Karabükspor – Göztepe S.K.

İLK 11’LER

KARABÜKSPOR: Rybaka, Kerim Zengin, Barış, Papp, Ibanez, Poko, Ceyhun, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Kadu, Traore, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Adis Jahovic

MAÇ KADROSU

Etiketler
göztepe Kardemir Karabükspor
Son güncelleme: 16:27 | 02.12.2017
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