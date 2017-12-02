CANLI İZLE: Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray beIN Sports canlı yayın…

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone, Park Beşiktaş Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Büyük derbi bu akşam saat 19:30'da. Maçın hakemi Fırat Aydınus. İşte pek çok ilkin yaşanacağı derbi ve geçmiş maçların istatistikleri.

Süper Lig’in 14’üncü haftanın en önemli maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Bu akşam Vodafone Park Stadı’nda saat 19:30’da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Maç beIn Sports 1'den ekranlara gelecek. İşte maç ile ilgili gelişmeler…

EZELİ REKABETTE 342. RANDEVU

22 Ağustos 1924 tarihinde başlayan ezeli rekabette 342’nci maç oynanacak. İlk maçı Taksim Stadı’nda 2-0 ‘lık skorla kazanan Beşiktaş’ın golünü Refik Osman Top kaydetti. Rekabetteki son gol yine bir Beşiktaşlı Talisca’ya ait. Talisca, 2016-2017 sezonunda Türk Telekom Arena Stadyumu’nda oynanan maçın tek golünü atmıştı.

GALATASARAY 43 BEŞİKTAŞ 33 MAÇ KAZANDI

Ligde iki takım arasında oynanan 118 maçın 43’ünü Galatasaray kazanırken, 33 karşılaşma Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. 42 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray, bu maçlarda 146 gol atarken, Beşiktaş, 124 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI İZLEİLKLER YAŞANACAK

2017'nin son derbinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde foma giyecek isimler var. Galatasaray'da yeni transferler Belhanda, Ndiaye, Maicon, Fernando, Feghouli, Mariano, Gomis, Latovlevici, Cedric Carrasso forma şansı bulması durumda ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ın yeni transferleri Negredo, Medel, Orkan ve Pepe ilk kez Vodafone Park'ta Galatasaray mücadelesinde forma giyecek. Lens ise ilk kez Beşiktaş formasıyla Galatasaray karşısına çıkacak.

İKİ TAKIMIN EFSANE GOLCÜLERİ

İki takım arasında oynanan 93 yıllık rekabette en golcü isim 29 golle rekoru elinde bulunduran Beşiktaş'ın “Baba” lakabıyla efsane kaptanı Hakkı Yeten. Galatasaray'ın en golcü ismi ise 21 golle Gündüz Kılıç.

EN GOLLÜ DERBİLER

İki dev takımın karşılaşmalarında toplam 11 golün olduğu ve Galatasaray'ın 30 Haziran 1940 yılında 9-2 kazandığı maç iki takım arasında oynanan maçlarda en çok golün olduğu müsabaka olarak tarihe geçti. Galatasaray'ın 1949 yılında 5-4'lük ve Beşiktaş'ın 1955'de kazandığı 5-4'lük karşılaşma da 9 golün olduğu diğer yüksek skorlu maçlar olarak tarihte yer aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçı taktiğini belirledi!

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da, teknik direktör Igor Tudor taktiğini belirledi. Başarılı çalıştırıcı zorlu derbide 4-3-2-1 dizilişiyle mücadele edecek.

EN FARKLI GALİBİYETLER

30 Haziran 1940 tarihinde oynanan maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenerek ezeli rekabette en farklı skorun da sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekip ayrıca 18 Temmuz 1997 tarihinde Beşiktaş'ı 6-0'lık skorla geçti. Beşiktaş'ın rakibine karşı aldığı en farklı galibiyetler ise 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940 yılında oynanan müsabakalarda alınan 5-0'lık skorlar. Lig maçlarında ise en farklı galibiyetlerde ise Beşiktaş 4-1, Galatasaray ise 3-0'lık galibiyetler elde etti.

İKİ FORMAYI DA TERLETEN FUTBOLCULAR

Son yıllarda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany ve Cenk Gönen bulunuyor.

SEYİRCİ REKORU

2013- 2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçında Galatasaray taraftarının yasaklı olmasına rağmen Beşiktaş taraftarı 76 bin 127 seyirciyle lig tarihinin seyirci rekoru kırmıştı.

BOZUK PARALARINIZI EVDE BIRAKMAYIN!

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Statlara yerleştirilen kumbaralarda toplanan bozuk paraların çocukların eğitimi için kullanıldığına dikkat çeken Hüseyin Can, “Statlara gelirken yanınızda bozuk paraları da getirin, evinizde bırakmayın. Kızılay’ın iyilik hareketinde sizin de katkınız olsun” dedi.