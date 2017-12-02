CANLI | Beşiktaş Galatasaray maçı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası Beşiktaş Galatasaray maçına sahne oluyor. Yılın son derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray zirve yarışının en kritik maçlarından birinde Vodafone Park'ta bir araya geliyor. Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasının canlı ve görüntülü anlatımını SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftada Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk ediyor. 2017’nin son derbisi olma özelliği taşıyan dev karşılaşmada lider Galatasaray kazanıp Beşiktaş’ı büyük oranda lig yarışının dışına atmak, Beşiktaş ise evinde kazanıp farkı 3 puana indirerek yeniden bir hava yakalamak istiyor. Zorlu karşılaşmanın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Avrupa’daki performansının aksine bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 4 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki karşılaşmada gol de atamazken, 13 haftada yalnızca 6 galibiyet alabildi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, elde ettiği 23 puanla lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde, averajla dördüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım ise, siyah-beyazlı ekip karşısından galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle arasındaki puan farkını arttırmayı hem de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Tudor döneminde henüz derbi kazanamayan Galatasaray, Beşiktaş’ı mağlup ederek bu kötü serisine de son vermeye çalışacak.

MAÇ BAŞLIYOR

Tosic ve Medel’in cezası bitti

Beşiktaş’ta Dusko Tosic ve Gary Medel’in sarı kart cezaları bitti. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamadı. Ryan Babel ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarında sarı kart gören Hollandalı futbolcu, bugün de aynı durumla karşılaşırsa 15. haftadaki Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Tolga Ciğerci ve Latovlevici yok

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ameliyat edilen Iasmin Latovlevici, derbide forma giyemiyor. Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle yüz kemiğinde kırık oluşan Serdar Aziz ise özel maske ile maçta görev alacak.

Maicon ve Ndiaye ceza sınırında

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Beşiktaş karşısında da kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında görev yapamayacak.

İşte iki takımın muhtemel 11’leri:

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY

STAT: Vodafone ParkHAKEM: Fırat Aydınus

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GALATASARAY: (Muhtemel) Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor