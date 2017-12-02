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CANLI | Akhisarspor Evkur – Yeni Malatyaspor | İlk yarı sona erdi

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor'da...
13:592 Aralık 2017
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CANLI | Akhisarspor Evkur – Yeni Malatyaspor | İlk yarı sona erdi

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.

Hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği maç Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanıyor.

Zorlu karşılaşma beİN Sports 1 ekranlarından yayınlanırken ‘Skor’ farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMIAkhisarspor – Yeni Malatyaspor

MAÇ KADROSU

Etiketler
Akhisarspor Evkur Yeni Malatyaspor
Son güncelleme: 14:48 | 02.12.2017
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