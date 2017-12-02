CANLI | Akhisarspor Evkur – Yeni Malatyaspor | İlk yarı sona erdi
Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor'da...
Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.
Hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği maç Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanıyor.
Zorlu karşılaşma beİN Sports 1 ekranlarından yayınlanırken ‘Skor’ farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 14:48 | 02.12.2017