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Bursa BŞB 2-3 Eczacıbaşı VitrA

Deplasmanda Bursa BŞB ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, rakibini altın sette yenmeyi başardı.
19:182 Aralık 2017
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Bursa BŞB 2-3 Eczacıbaşı VitrA

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin onuncu haftasına lider giren Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti ve liderliğini korudu. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada, maçın en skorer ismi 30 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Rachael Adams 21 ve kaptan Jordan Larson 17 sayıyla turuncu beyazlıların galibiyetinde rol oynadı.

Salon: Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Bağde

Bursa BŞB: Dimitrova, Leys, Belien, Nilay, Fatma, Ergül, Gizem (L), (Bytsenko, Aylin, İkbal, Cansu)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Boskovic, Hande, Beyza, Ezgi, Simge (L), (Büşra, Meliha, Güldeniz, Ognjenovic)

Setler: 2-3 (25-23,18-25,25-23,21-25,12-15)

Süre: 133 dakika (30,26,30,29,18)

Etiketler
bursa bşb eczacıbaşı vitra
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