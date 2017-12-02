Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten derbi yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında lider Galatasaray’ı 3-0 yenerek aradaki puan farkını 3’e indiren Beşiktaş’ta Şenol Güneş, maçı değerlendirdi. Karşılaşmanın ardından beIN Spors’a konuşan Şenol Güneş, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

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Derbi maçı değerlendiren Şenol Güneş, şunları söyledi:

“Bu ligin son maçı değildi. Ama çok önemli bir maçtı. Lider takımla oynadık. Takım oyununu iyi sergiledik. İyi bir oyun oynadık. Yönetim ve başkanı tebrik ediyorum. Bizi bu günlere hazırladılar. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle daha baskılı oynadık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok iyi bir performans sergilediler. Oynadıkları futboldan keyif aldılar. Ne kadar övgü dolu kelimeler kullansam onların oynadığı futbolu oynatamam.”