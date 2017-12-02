Beşiktaş Galatasaray maç özeti izle! Derbinin ikinci yarısı nefes kesti! BJK GS derbisi geniş özet ve golleri

Beşiktaş Galatasaray maçını izleyemeyenler derbinin özetini ve gollerini izlemek istiyor. İkinci yarısı hızlı başlayan ve Nefes kesen derbinin ikinci yarısına Beşiktaş gol ile başladı. Galatasaray Cenk Tosun'un golüne engel olamadı. Beşiktaş Galatasaray derbisinin özetini izleme yolları haberimizde. İşte nefes kesen maçın geniş özeti, golleri izleme linki ve derbiden tüm detaylar...

araftarlar Beşiktaş Galatasaray derbisinin özetini google üzerinden araştırıyor. Beşiktaş Galatasaray maçını ganiş özetini haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. İlk yarıda tartışmalı penaltı pozisyonu hala tartışılırken Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başlayarak Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 342. kez karşılaşan iki takım ilk kez 22 Ağustos 1924 tarihinde karşılaşmıştı. Derbiyi izleyemeyenler için maç özetini paylaşıyoruz. Aşağıda paylaştığımız linkten Beşiktaş Galatasaray maç özetini yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. İşte derbi hakkında detaylar…

MAÇ ÖZETİİlk yarı 0-0 tamamlanırken Beşiktaş gol perdesini adeta santrayla açtı. Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topu Muslera elinden kaçırdı, Cenk Tosun bu ikramı geri çevirmedi ve 46'da skoru 1-0'a getirdi.

Bu dakikadan sonra Galatasaray 10 dakikalık bir bölümde golü ararken 55'ten sonra siyah-beyazlılar 60'da Oğuzhan ve 63'te Gökhan Gönül ile farkı açma sansı buldu ancak bu fırsatları değerlendiremedi. Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Beşiktaş Galatasaray maç özetini ve gollerini izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Baskının sonucunda gol ise 70'te geldi. Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Tosic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Golden sonra Galatasaray oyundan düşerken siyah-beyazlılar son bölümde de gol fırsatları buldu 90+1'de Negredo'nun golüyle maç 3-0 sona erdi

Beşiktaşımız, Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray karşısında üç puanı üç golle aldı.#Beşiktaş pic.twitter.com/f7mZd18Bg2 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Aralık 2017

Rıdvan Dilmen: Oğuzhan`ın pozisyonu penaltının babası! Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısında NTVSpor'da değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

DERBİDEN DAKİKALAR

67′ Beşiktaş aynı dakikada üst üste inanılmaz pozisyonları değerlendiremedi. Önce Quaresma karşı karşıya pozisyonda auta attı, devamında Oğuzhan ceza sahası içinde bomboş kaldı. Muslera’nın dokunduğu topu Quaresma üstten auta yolladı.

63′ Oğuzhan Özyakup’un pasıyla topla buluşan Cenk Tosun kaleye vurmayıp sağ kanattan destek veren Gökhan Gönül’e topu bıraktı. Gökhan Gönül vuruyor fakat top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

GOL! Beşiktaş 1-0 Galatasaray Dk. 46 Cenk Tosun

Maç Sonucu: Beşiktaş 3-0 Galatasaray #BJKvGS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Aralık 2017

39′ Sağ kanattan Ricardo Quaresma’nın ortasında arka direkte Cenk Tosun kafayla indirdi. Atiba Hutchinson altıpas çizgisi üzerinden vuruyor fakat top kaleci Fernando Muslera’da kaldı.

26′ Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz topa yükseldi, Fabri kalesini terk ederek Serdar’dan önce topun kontrolünü sağladı.

17′ Beşiktaş’ın rakip yarı alanın ortalarından, sağ taç çizgisinin hemen önünden kazandığı serbest vuruşta herkes orta beklerken Quaresma kaleye çok sert bir şut yolladı. Muslera son anda topu iki hamlede kontrol etti.