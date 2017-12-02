Barcelona’yı yine hakemler yaktı! Messi’den sonra Suarez de çıldırdı!

Geçen hafta hakem hatasıyla golü iptal edilen Barcelona'nın yine bariz golü iptal edildi

SKOR DIŞ HABERLER / Barcelona’nın hakem şanssızlığı devam ediyor. Geçen hafta Messi’nin kale çizgisini bariz şekilde geçen golü iptal edilmiş ve Katalan ekip 2 puan bırakmıştı. Bu hafta da Barcelona Celta Vigo karşısında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Ancak Barça yine bariz bir hakem hatasıyla karşı karşıya kaldı.

Messi’nin harika ara pasıyla topla buluşan Luis Suarez takımını maçta 2-1 öne geçiren golü attı. Ancak maçın hakemleri golü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı. Pozisyonun tekrar gösterimlerinde karara oldukça sinirlenen Suarez’in haklı olduğu görüldü.

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GOLLER MESSİ VE SUAREZ’DEN

Nou Camp Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım 20. dakikada Iago Aspas’ın golüyle 1-0 öne geçti. Çok kısa sürede karşılık veren Barcelona, 22. dakikada Lionel Messi ile beraberliği yakaladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı 1-1 sona erdi.

Her iki takımın gol arayan güzel futbolu ikinci yarıda da devam etti. 63. dakikada Messi ve Jordi Alba’nın geliştirdiği atakta topu ağlara gönderen isim Barcelona’nın son haftalardaki formda oyuncusu Luis Suarez oldu. Karşılaşmada ilk defa öne geçen Barcelona skor üstünlüğünü koruyamadı. 70. dakikada Aspas’ın asistinde Maxi Gomez maça bir kez daha eşitliği getirdi: 2-2

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Bu arada sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giymeyen Arda Turan kadroda yer almazken, Celta Vigo’da oynayan Milli oyuncu Emre Mor ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.

Barcelona bu sonucun ardından 36 puan ile liderliğini sürdürürken, Celta Vigo ise 8’inci sıraya yükseldi. Barcelona, Valencia maçından sonra aldığı bu beraberlik ile son 2 maçında 4 puan bırakmış oldu.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA HAKEMLER YAKMIŞTI

Geçen hafta La Liga'da oynanan Valencia-Barcelona maçında yaşanan bir pozisyon da geceye damga vurmuştu. Karşılaşmanın 30.dakikasında Lionel Messi'nin şutunda top Valencia kalecisi Neto'nun bacaklarının arasından kaçtı ve kale çizgisini geçti. Yaşanan pozisyonun ardından Barcelonalı oyuncular gol sevinci yaşayıp Messi'ye koşarken topun çizgiyi net olarak geçtiğinin görülmesine rağmen gol kararı çıkmamıştı.

La Liga'da video hakem veya gol çizgisi teknolojisi kullanılmıyor.

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