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Arda Turan Londra’da

Menajer Ahmet Bulut, Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arda Turan'la birlikte Londra'dan fotoğraf paylaştı. Yapılan bu paylaşım, milli futbolcunun Arsenal'a transferi iddialarının güçlenmesine neden oldu.
16:422 Aralık 2017
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Arda Turan Londra’da

Barcelona’dan ayrılması beklenen ve adı Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anılan milli futbolcu Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut’un Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu.

Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Barcelona-Celta Vigo maçından hemen önce Arda ile birlikte Londra'da çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu görüntü, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Mesut Özil-Arda Turan takası iddialarının akıllara gelmesine neden oldu.

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Etiketler
Ahmet Bulut arda turan arsenal barcelona Londra transfer
Son güncelleme: 17:17 | 02.12.2017
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