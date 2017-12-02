Altınordu’da takviye hazırlığı! Berke Özer’den ilginç Webo yorumu

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlarken Gazişehir Gaziantep maçından sonra genç kaleci Berke Özer'den flaş açıklamalar geldi. Chelsea'nin izlediği Özer, yabancı sınırı tartışmasına rakip takımın forveti Webo'dan örnek vererek yorumda bulundu.

TFF 1’inci Lig’de evinde Gazişehir Gaziantep’e 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen Altınordu, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Alternatif oyuncu sıkıntısı çektiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, devre arasında 3-4 takviye yapmayı düşündüklerini söyledi. Eroğlu, “Sakat oyuncularımız var, kadro derinliğimiz zaten yok. Genç oyuncularımıza hazır olduklarında görev verebiliyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Bunları kadromuza katmak için çalışacağız” dedi. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın da transfer konusunda teknik heyete onay verdiği öğrenildi.

Gaziantep temsilcisi karşısında istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Eroğlu, “Uzun süredir kazanamıyoruz. İster istemez bunun baskısını hissediyoruz. Rakibin baskısı ve rüzgarla birlikte kalemizde golü gördük. Deneyimli oyunculara sahip bir rakiple oynadık. İlk yarı pozisyonları değerlendirebilseydik belki maça tutunurduk. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Onları tebrik ediyoruz. Biz de galibiyet için daha çok çalışıp takımı hazırlamak zorundayız” diye konuştu. Kırmızı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Serkan, Manisaspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

KALECİ BERKE’DEN İNCİLER

Gazişehir Gaziantep maçında İngiliz devi Chelsea’nin antrenörleri tarafından izlenen Altınordu’nun genç kalecisi Berke Özer, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yabancı kontenjanı konusunda yaptığı açıklamalarla takdir topladı.

Müsabaka sonrası rakibin 35 yaşındaki Kamerunlu forveti Pierre Webo’dan övgüyle bahseden 17 yaşındaki file bekçisi, “Yabancı sınırı, Türkler oynasın diyoruz. Maçtan sonra Webo ile forma değiştirdim. Forma sırılsıklamdı, inanamadım. 90 dakika her pozisyonda bana baskıya geldi. Baskılı oynayan rakip bizden daha çok istedi. Her zaman rakipten daha fazlasını istemeliyiz” dedi.

Dünya devinin hocası Berke Özer`i izlemeye geldi Chelsea Kaleci Departmanı Başantrenörü Christophe Lollichon ve Oyuncu İzleme Birimi'nden Edward Newton, Altınordu ile Gazişehir Gaziantep'i bir araya getiren maçta genç kaleci Berke Özer'i izledi. İlgili Haberi Oku