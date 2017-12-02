Ahmet Bulut’tan Arda Turan açıklaması: ‘Barcelona’dan ayrılacak’

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona'daki geleceği hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Bulut, "Arda devre arasında transfer olacak" derken kulübün 15 sonra netleşeceğini belirtti.

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona’daki geleceği ile ilgili net konuştu. Bulut, “Şu an Arda Turan’ın nereye gideceği belli değil ancak devre arasında transfer olacak” ifadelerini kullandı.

Bulut, “Görüştüğüm 3-4 tane kulüp var. Galatasaray ile bir görüşmem olmadı” derken İtalya, İngiltere ve İspanya’dan takımlarla görüştüklerini ifade etti. Ahmet Bulut günün erken saatlerinde Arda Turan’la Londra’dan bir fotoğraf paylaşmış ve bu paylaşım Arda’nın Arsenal’a gideceği yönündeki iddiaların güçlenmesine neden olmuştu.

Son olarak Bulut, “15 gün sonra Arda Turan için son kararı vereceğiz. İki opsiyon var. Ya kiralık olacak ya da Arda Turan satılacak” diye konuştu.

Arda Turan Londra`da Menajer Ahmet Bulut, Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arda Turan'la birlikte Londra'dan fotoğraf paylaştı. Yapılan bu paylaşım, milli futbolcunun Arsenal'a transferi iddialarının güçlenmesine neden oldu. İlgili Haberi Oku