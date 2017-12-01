Zenitli futbolcu Denis Terentyev’i fena dövdüler

Rusya Ligi takımlarından Zenit'in defans oyuncusu Denis Terentyev, arabasının içinde saldırıya uğradı.

Rusya Ligi takımlarından Zenit’in defans oyuncusu Denis Terentyev, arabasının içinde saldırıya uğradı. Karıştığı kavgada yüzüne ağır darbe alan Rus futbolcu, sosyal medyadan yüzünün halini paylaşırken, kavganın gerçekleştiğini anlattı.

‘EN SON HATIRLADIĞIM ŞEY…’

Rus futbolcu Terentyev, yaptığı açıklamada ‘İmza töreninin ardından eve dönüyordum. Önümde Mercedes kullanan, 40 yaşlarında bir kadın vardı. Biraz hızlı sürmesini söyledim. Ardından arabadan bir adam çıktı ve ‘geri git’ dedi. Ben de ona ‘Bana ne yapacağını söyleyemezsin’ dedim. Ardından suratıma yumruk attı. En son hatırladığım şey arabadan dışarı çıkıyordum. Gerisini hiç hatırlamıyorum.’ sözlerini kullandı.

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Rus futbolcu, öte yandan sezon sonuna kadar oynayamayacağını ‘Çok yazık oldu’ sözleriyle açıkladı. Rusya Ligi’nde bu sezon 4 maça çıkan ve Denis Terentyev, bu sezon Rus ekibinde toplam 8 maçta görev aldı.