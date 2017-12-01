Yılın son derbisi Vodafone Park’ta! Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi son detaylar

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, 2017 yılının son derbisinde sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19:30’da başlayacak ve Fırat Aydınus tarafından yönetilecek.

13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Siyah Beyazlılar, 23 puan ile lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor. Şampiyon olduğu son iki sezondan daha düşük bir performans sergileyen Şenol Güneş’in öğrencileri, kendi sahasında Galatasaray’ı yenerek hem puan farkını azaltmak, hem de son iki haftada alınan beraberlikleri telafi etmek için çaba gösterecek.

BEŞİKTAŞ’IN SON İKİ MAÇTAKİ EN BÜYÜK SORUNU GOL ATMAK

Derbi maçı öncesinde Beşiktaş’ın en büyük sorununun gol sıkıntısı olduğu net bir biçimde ortada.

Quaresma, Oğuzhan, Talisca, Babel ve Cenk Tosun’un yanı sıra Negredo gibi bir santrafora ve Lens gibi bir hücumcuya sahip olan Siyah Beyazlılar, lig maçlarında bir türlü istenilen patlamayı yapamadı. Geçtiğimiz iki sezona göre gol sayısında belirgin bir azalma olan Beşiktaş 13 maçta 19 golde kaldı. Oysa bu rakam geçen sezon 24 iken bir önceki sezonda 30’a kadar çıkmıştı. Cenk Tosun 5 ve Babel de 4 golle Siyah Beyazlıların en önemli golcüleri olarak öne çıkarken Talisca, Lens, Negredo ve Quaresma bu ikilinin gerisinde kaldı.

3 golü bulunan Talisca ile beraber hücum hattının diğer oyuncuları olan Quaresma, Negredo ve Lens 1 golde kalırken, sezonun en sesiz oyuncusu Oğuzhan Özyakup henüz gol atamadı.

PEPE İYİLEŞTİ, TOSİC VE MEDEL’İN CEZASI BİTTİ

Geçtiğimiz hafta 0-0 berabere biten Evkur Yeni Malatyaspor maçının ısınma dakikalarında sakatlanarak kadrodan çıkartılan Pepe, iyileşerek hafta içinde yapılan takım antrenmanlarına çıktı. Pepe’nin iyileşmesinin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Tosic ve Medel’in de cezasının bitmesi Şenol Güneş’i kadro konusunda oldukça rahatlatmış durumda.

Siyah Beyazlı takımda Galatasaray maçı öncesi ceza sınırında olan tek isim ise Ryan Babel. Derbi öncesi 3 sarı kartı bulunan Hollandalı oyuncu Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftadaki Kayseri deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

KADRODA BÜYÜK SÜRPRİZ GÖRÜNMÜYOR

Teknik direktör Şenol Güneş Galatasaray karşısına çıkartacağı kadroda çok büyük sürprizlere yer vermeyi düşünmüyor.

Oyun planını kanat hücumları ve duran toplar üstüne kuran tecrübeli teknik adam, Gökhan Gönül-Quaresma ve Adriano-Babel kanatlarını hiç bir şekilde bozmayacak. Dün akşamki idmanda Atiba – Tolgay-Oğuzhan ve Atiba- Oğuzhan- Talisca’lı orta saha şeklini deneyen Güneş’in, hangi üçlü ile maça çıkacağı son idmanda hatta maç akşamında belli olacak. Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio ile başlayacak olan Güneş, defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano’dan oluştururken, hücum bölgesinde kesinleşen 3 isim Quaresma, Babel ve Cenk Tosun.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş’ın Galatasaray karşısındaki tahmini kadrosu Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca (Oğuzhan) Babel ve Cenk Tosun şeklinde.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş son iki sezonda Galatasaray’a karşı oynadığı 5 derbinin 3’ünü kazanmasını bildi. 2 sezonda hiç derbi kazanamayan ve 8 derbide 6 mağlubiyet 2 beraberlik alan Slaven Biliç’in yerine Beşiktaş teknik direktörlüğüne gelen Şenol Güneş, 2 sezon üst üste şampiyonluğun yanı sıra Siyah Beyazlıların derbi kaderini de değiştirmeyi başardı. 2 sezonda lig derbisinde Galatasaray’a kaybetmeyen Güneş 4 derbiden 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

2015-2016 sezonunun ilk Galatasaray derbisine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çıkan Güneş bu karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli teknik adam aynı sezonun ikinci devresinde Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmadan da 1-0’lık galibiyet çıkartarak üst üste 2. Galatasaray galibiyetini elde etti. Şenol Güneş geçtiğimiz sezon Vodafone Park Stadı’nda 2-2 berabere kaldığı Galatasaray’ı 2. devrede Türk Telekom Arena’da yine 1-0’la geçerek 4 derbide 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Şenol Güneş’in 2 sezonda Galatasaray’a kaybettiği tek derbi ise Süper Kupa finali oldu. Ancak bu kaybetme normal ve uzatma süreleriyle değil penaltı atışlarıyla kaybedilen derbi olarak kayıtlara geçti.2016 Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa şampiyonu Galatasaray Konya’da karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmaları da 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kupayı kazanan takımı belirleyen penaltı atışlarında sıfır çeken Beşiktaş Süper Kupa’yı rakibine kaptırmış oldu.

Böylelikle Şenol Güneş Beşiktaş’ın başında olduğu 2 sezonda 5 Galatasaray derbisinde 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkartmış oldu.

İşte Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başındayken çıktığı Galatasaray derbileri:

14 Aralık 2015 Süper Lig Beşiktaş 2 Galatasaray 1

8 Mayıs 2016 Süper Lig Galatasaray 0 Beşiktaş 1

13 Ağustos 2016 Süper Kupa Beşiktaş 1 Galatasaray 1 (penaltılarda Galatasaray 3-0)

24 Eylül 2016 Süper Lig Beşiktaş 2 Galatasaray 2

27 Şubat 2017 Süper Lig Galatasaray 0 Beşiktaş 1

Fırat Aydınus’un 7. Beşiktaş- Galatasaray derbisi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Alper Ulusoy yapacak.

İstanbul bölgesi hakemi olan Aydınus kariyerinde 26. kez derbiye görevlendirilirken, Beşiktaş – Galatasaray derbilerinde de 7. kez düdük çalacak. Beşiktaş’ın Fırat Aydınus ile Galatasaray’a karşı sadece bir galibiyetinin olması, maç öncesi Siyah Beyazlı camiayı az da olsa endişelendiren bir durum olarak göze çarpıyor.

Aydınus’un daha önce yönettiği 6 derbide Galatasaray Beşiktaş’ı 4 kez yenerken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 2103-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve son dakikalarda seyircilerin sahaya girmesi yüzünden tatil edilen olaylı maç, Fırat Aydınus’un yönettiği en göze çarpan derbi olarak hafızalardan silinmiyor.

Beşiktaş’ı endişeye sürükleyen bir diğer istatistik ise Aydınus’un yönettiği son 10 maçta Siyah Beyazlıların yine 1 galibiyette kalmış olması. 44 yaşındaki tecrübeli hakemin düdük çaldığı son 10 Beşiktaş maçında rakip takımlar sahadan 6 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş’ın Fırat Aydınus ile kazandığı son maç 4 sezon önce 2-0’lık Orduspor galibiyeti oldu.