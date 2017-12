van Persie’den gönderme! ‘Arkamdan konuşmayın’

Fenerbahçe'de sürekli sakat olduğu için bir türlü forma şansı bulamayan ve eleştirilen Robin van Persie sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü yeşil sahalara dönemeyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen van Persie’den manidar bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden beri sakatlıklarıyla gündemde olan ve geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayan Robin van Persie’ye, taraftarlar her fırsatta tepki gösteriyor. Hollandalı yıldız bugün ise ilginç bir paylaşımda bulundu. Arkası dönük bir fotoğrafını yayınlayan Hollandalı yıldızın tişörtünde İngilizce; “Don’t talk behind my back” yani ‘Arkamdan konuşmayın’ yazıyordu.

van Persie’nin bu paylaşımı sosyal medyada yüzlerce yorum aldı.

