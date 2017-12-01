Ünlü Kick boks sporcusu Richard Abraham’ın kızı ile yaptığı antrenman videosu olay oldu

ABD'li ünlü Kickboks sporcusu Richard Abraham'ın, 8 yaşındaki kızı ile yaptığı antrenmanı paylaşması ortalığı ayağa kaldırdı.

SKOR DIŞ HABER – Dünyaca ünlü ABD’li kick boks sporcusu Richard Abraham’ın paylaştığı bir video ortalığı karıştırdı. Henüz 8 yaşındaki kızı ile yaptığı antrenmanın videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Richard Abraham’ın, küçüçük kızına tekme atması takipçilerinin büyük tepkisini çekti.

Zenitli futbolcu Denis Terentyev`i fena dövdüler Rusya Ligi takımlarından Zenit'in defans oyuncusu Denis Terentyev, arabasının içinde saldırıya uğradı. İlgili Haberi Oku

“Kızımla vakit geçiriyor ve ona hayat dersi veriyorum” başlığı ile paylaşılan videoda eline vuruş yastığı verdiği kızının “Haydi” şeklindeki sözünün ardından “Emin misin?” diye soran Richard Abraham, henüz cevabı dinlemeden kızına sert bir tekme savurdu. Ne olduğunu anlayamayan ve bir anda ayakları yerden kesilen küçük kız, şans eseri gülerek ayağa kalktı. Olayın dehşetinin farkında olmayan 8 yaşındaki kızının yanına giden Richard Abraham, “İyi misin?” diye sorarak kızını yerden kaldırdı.

Soyunma odası basıp hakemi öldüresiye dövdüler Arjantin'deki Juventud ve Pergamino maçında sahaya giren taraftarlar hakemleri linç etmeye kalktı. İlgili Haberi Oku

Bu videoyu sosyal medyadan paylaşan ünlü sporcu, takipçilerinin sert tepkileri ile karşılaştı. Videoyu izleyenler, yapılan hareketin büyük bir sorumsuzluk olduğunu fikrinde birleşirken, 8 yaşındaki bir kız çocuğuna böyle tekme atılmasının büyük facialara neden olabileceğinin altını çizdiler. “Kızın bacağı kırılabilir hatta daha ciddi hasarlar alabilirdi” diyen takipçiler, bu hareketin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyen Richard Abraham’ı aptallıkla suçladı.

‘Maximus’ lakaplı Richard Abraham, şimdiye kadar çıktığı 17 profesyonel karşılaşmanın 12’sini kazanmayı başardı.