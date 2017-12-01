Trabzonspor kazanmaya alıştı

Trabzonspor, Süper Lig´de ve Ziraat Türkiye Kupası´nda oynadığı son 6 maçta da yenilgi yüzü görmedi, bu seride 5 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. 2017-18 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan bordo mavililer, son haftalarda elde ettiği sonuçlarla yükselişe geçti.

Süper Lig´de son 4 haftada oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ve üst sıralara doğru yükselişe doğru geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´nda da oynadığı 2 maçı kazanmayı başardı.

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ancak ilk 8 haftalık bölümde yalnızca 2 galibiyet alıp toplamda 9 puan toplayabilen bordo mavililer, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Çalımbay ile çıkışa geçti.

Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor´a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, lig ve kupada sonraki oynadığı 6 maçın 5´ini kazandı, 1´inden ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

YEDİĞİNDEN ÇOK ATTI, TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Bordo mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk 8 haftalık bölümünde attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Çalımbay ile ligde 5 maça çıkan Trabzonspor, bu periyotta 8 gol atarken, rakiplerine 6 kez gol şansı tanıdı. Ayrıca Çalımbay yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası´nda da oynadığı 2 maçta toplam 10 gol atan bordo mavililer, rakiplerine gol izni vermedi.

YEREL GAZETELER´DEN `TUR KAPISI SONUNA KADAR ARALANDI” YORUMU

Yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u 4-0 mağlup eden Trabzonspor´un ilk maçta tur kapısını sonuna kadar araladığına vurgu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Erzurum´da Fırtına şov”, “Trabzonspor kupada tur kapısını ardına kadar araladı” ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi, “Trabzon işi bitirdi”, “Bordo mavililer Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur ilk maçında Erzurumspor engelini farklı geçti” yorumunu yaptı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “İçimiz ısındı”, “Erzurum´dan Hugo geçti. Trabzonspor ilk maçta fişi çekti” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Taka Gazetesi, “Kupanın şifresi onda”, “Ziraat Türkiye Kupası´nda Rodallega fırtınası” ifadelerine yer verdi.