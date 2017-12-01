THY Euroleague | Baskonia 69-83 Fenerbahçe Doğuş

THY Euroleague'de normal sezonun 10. maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Baskonia'yı 83-69 mağlup etti ve 10. maçında 7. galibiyetini aldı. Kanarya ayrıca Baskonia deplasmanında ilk kez galip gelmeyi de başardı.

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi ve temsilcimiz geçtiğimiz yıllarda zorlandığı deplasmanda 83-69 galip gelmeyi başardı. Takım halinde 69 sayıda kalan Baskonia’da Tornike Shengelia 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Huertas, Beaubois ve Janis Timma da 10’ar sayı ürettiler.

Fenerbahçe Doğuş’ta ise James Nunnally 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kostas Sloukas 14, Luigi Datome 12 sayıyla maçı tamamladılar. Bu sonuçla Fenerbahçe 7. galibiyetini elde ederken Avrupa’nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Baskonia deplasmanında da ilk kez kazanmış oldu.

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