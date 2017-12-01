Soyunma odası basıp hakemi öldüresiye dövdüler

Arjantin'deki Juventud ve Pergamino maçında sahaya giren taraftarlar hakemleri linç etmeye kalktı.

Arjantin’de Federal Turnuva Çeyrek Finali’nde Juventud de Pergamino’nun, konuğu Independiente’ye 1-0 yenilip elendiği maçın ardından Pergamino taraftarı holiganları, Takımlarının bir penaltı golüyle turnuvadan elenmesini hazmedemeyince sahaya girerek hakeme saldırdı.

Holiganlar aralarına aldıkları hakemi tekme tokat döverek linç girişiminde bulundu. Can havliyle kendisini soyunma odasına zor atan hakemin kanlar içindeki fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

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Feci şekilde yaralanan ve soyunma odasında da darp edilmeye devam eden hakem kendisini güçlükle kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz hakemin şoke eden görüntüsünün ardından polis saldırganlar hakkında operasyon başlattı.