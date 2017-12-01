Son dakika! 2018 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu
Rusya’da gerçekleştirilecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nda grup kuraları bugün çekildi. Futbol dünyasının heyecanla beklediği kura çekiminde ev sahibi Rusya, A Grubu’nda Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay’la eşleşirken, Arjantin, İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya’yı bir araya getiren D Grubu dikkat çekti.
Son şampiyon Almanya ise Meksika, İsveç ve Güney Kore ile eşleşti. Polonya, Senegal, Kolombiya ve Japonya’yı bir araya getiren H Grubu ise sonucu merakla beklenen grup olarak şimdiden bir adım öne çıktı.
2018 FIFA Dünya Kupası’nda grup kuraları çekildi!#WorldCupDraw pic.twitter.com/ulCuCuZDhO
— SKOR (@SozcuSkor) 1 Aralık 2017
A GRUBU: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay
B GRUBU: Portekiz, İspanya, Fas, İran
C GRUBU: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka
D GRUBU: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, Tunus, Panama, İngiltere
H GRUBU: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya