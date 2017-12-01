Son dakika! 2018 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda merakla beklenen grup kuraları çekildi. Kuralar sonucunda ortaya her zamanki gibi ilgi çekici eşleşmeler çıktı.

Rusya’da gerçekleştirilecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nda grup kuraları bugün çekildi. Futbol dünyasının heyecanla beklediği kura çekiminde ev sahibi Rusya, A Grubu’nda Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay’la eşleşirken, Arjantin, İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya’yı bir araya getiren D Grubu dikkat çekti.

Son şampiyon Almanya ise Meksika, İsveç ve Güney Kore ile eşleşti. Polonya, Senegal, Kolombiya ve Japonya’yı bir araya getiren H Grubu ise sonucu merakla beklenen grup olarak şimdiden bir adım öne çıktı.

A GRUBU: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay

B GRUBU: Portekiz, İspanya, Fas, İran

C GRUBU: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka

D GRUBU: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti

G GRUBU: Belçika, Tunus, Panama, İngiltere

H GRUBU: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya

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