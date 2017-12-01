Ronaldo’nun yeni hali hayranlarını mutlu etti!

Brezilyalı efsanevi golcü Ronaldo'nun yeni hali hayranlarını mutlu etti. Fenomen, Ocak 2017'deki fotoğrafına kıyasla oldukça fit görüntüsüyle dikkat çekti.

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilyalı Ronaldo, Gerçek Ronaldo, Fenomen veya bazısının kullandığı nahoş isimle Şişman Ronaldo. Biz hakkımızı elbette hak ettiği üzere Fenomen’den yana kullanıyoruz. Modacı kız arkadaşı Celina Locks’ın yeni koleksiyonunu tanıttığı organizasyonda boy gösteren efsanevi golcü ‘fit’ görüntüsüyle dikkat çekti.

‘Hipotroid’ rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya meyilli olan ve aldığı kiloları vermekte zorlanan Ronaldo’nun Ocak 2017’deki görüntüsüyle Kasım 2017’deki görüntüsü arasındaki fark Ronaldo’nun hayranlarını mutlu etti. Sao Paolo’daki etkinlikte objektiflere kız arkadaşıyla poz veren Ronaldo, Ocak ayında sosyal medyada kendisiyle dalga geçen ve tepki çeken eski takım arkadaşı Michael Owen’a da mesaj göndermiş oldu.

Owen, Cristiano Ronaldo’nun Ballon d’Or ödülünü Bernabeu’da kaldırdığı törende Luis Figo, Zinedine Zidane ve Ronaldo’yla bir araya gelmiş; sonrasında Twitter’dan “Eski dostum Ronnie’yi görene kadar kilo aldığımı düşünüyordum” şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.

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