Rıdvan Dilmen: Tudor elini kemerine atıp posta koydu

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sonucu puan cetvelinin ilk 5 sırasını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisi için net konuştu.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig’in 14.haftasında yarın oynanacak ve sonucunu herkesin merak ettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen Igor Tudor’un Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarıyla yaşadığı diyaloğu eleştirdi.

‘GALATASARAY 7 GÜNDE İKİ FARKLI ŞEY YAŞADI’

Sezon başı itibarıyla Beşiktaş Başkanı Fikret Bey’in (Orman) nefis bir demeci var; “Oyuncularımın ve hocamın bizde müthiş bir kredisi var” diyor. Beşiktaş’ın 6 puan geride olması bana çok sürpriz geliyor. Ama rotasyonu çok yapamadılar. Kupa maçları form tutması için bir fırsat oldu. Farklı galibiyetle gelen morali bir kenara koyarsak, rekabet ortamı artacaktır. Galatasaray ise 7 gün içinde iki farklı şey yaşadı.

‘YÜZDE 60 BEŞİKTAŞ YÜZDE 10 GALATASARAY’

Travma geçirten 5-1’lik Başakşehir yenilgisi, -ki burada Cenk Ergün’ün özellikle sükûneti, Dursun Bey’in ilişkileri, Tudor’u diri tuttu. Hiç günahı olmayan hatta faydası olan Ayhan Akman bile tartışılmaya başlandı. Bazı maçlar can simidi olur. Alanya maçı da öyle oldu. Galatasaray taraftarı da tribünleri doldurarak müthiş iş yaptı. ‘Beşiktaş yüzde 60 kazanır, yüzde 30 beraberlik, yüzde 10 Galatasaray’ diyorum.

‘BEŞİKTAŞ’IN EN AZ 3 TANE AYRI OYUNU VAR’

Beşiktaş’ın karta çok zorlayıcı oyuncuları var. Galatasaray’ın ise karta müsait oyuncuları var. Ama Galatasaray ne kadar ligin lideri ve formda olsa da zaten eski adıyla İnönü şimdi ki adıyla Vodafone Park’a gittiğinde hep rahat oynuyor. Beşiktaş’ın Galatasaray’a ters gelecek en az 3 tane ayrı oyunu var. Kontrataktan golü bulabiliyorlar. Duran toptan bulabiliyorlar. Beşiktaş’ta hem kontratak yapacak hem de geriye yaslanınca sorun çözen oyuncular var. Hem şutör var hem yan topları iyi kullanıyorlar onun için Beşiktaş’a yüzde 60 şans veriyorum.

‘5 GOL YERLERSE TUDOR’U BAŞKAN DA KURTARAMAZ’

Derbinin sonucu Tudor’un geleceği ile ilgili bir değişiklik getirmez ama 5 yerse Dursun Bey de (Özbek) kurtaramaz. Çünkü futbol böyle bir oyun. Galatasaray kazansa da kaybetse de ilk yarıyı lider bitirir. Tudor, Alanya galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda haklı. ‘Ben başarılıyım, liderim bu konuşanlar ne anlatıyor’ diyor. Ama o basın toplantısındaki tavrı çok dolduğunun bir göstergesiydi. Beni rahatsız eden elini kemerine atıp, posta koyar gibi gelmesiydi. Bu da tecrübeli bir teknik adam olmamasından kaynaklanıyor. Bunu 10 sene sonra yapmaz. Espri yapar, ironi yapar ama öyle elin kayışında konuşmaz. Bunu da tecrübesizliğine bağlıyorum.

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‘FATİH TERİM HERKESİ EZER’

Fatih Terim’i telaffuz etmem Tudor’la ilgili değil. Kimi getirirseniz getirin, Terim eğer milli takımda çalışmıyorsa Galatasaray için konuşulur. 6 kez şampiyonluk yaşamış yani Galatasaray’ın 1.5 yıldızında emeği olan bir hocadan söz ediyoruz. Takımın başında Lucescu olsaydı da ‘Terim’ denirdi yine. Fatih Terim’in kenarda kalması, Galatasaray teknik direktörlerinin üstünde baskı oluşturur. Bu da Fatih Terim’den kaynaklanmaz onun başarısından kaynaklanır.

‘REAL MADRİD GELMEZSE TURLAR’

Lens, Negredo ve Medel, tabii bir de Oğuzhan form tuttuğunda ligde de farklı bir Beşiktaş olacak. Beşiktaş kalan 4 haftada zor puan kaybeder. Siyah-beyazlılar artık Barcelona, M.City, PSG, Real Madrid, M.United düzeyine geldi. Kurada Real Madrid gibi acayip bir takım gelmezse Beşiktaş turu geçer.