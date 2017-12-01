Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Maicon’un eşi kafa kesme işaretine açıklık getirdi

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada eşi Maicon'a yapılan sert hareket sonrası kafa kesme işareti ile gündeme gelen Ursula, yanlış anlaşıldığını savundu.
11:081 Aralık 2017
0
Maicon’un eşi kafa kesme işaretine açıklık getirdi

Galatasaray’ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon’un eşi Ursula, Aytemiz Alanyaspor maçında yaptığı hareket ile gündeme gelmişti. Maçı tribünden izleyen Ursula, eşi Maicon’a yapılan sert bir faul sonrası yaptığı kafa kesme işareti nedeniyle tepki çekmişti. Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’e konuşan Ursula, yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını söyledi.

25 Kasım 2017 Maicon`un eşi Ursula`dan `Kafa kesme` hareketi! Galatasaray'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı maçta yayıncı kuruluşun ekrana taşıdığı bir görüntü geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Muay Thai dövüşçüsü olduğu ortaya çıkan Ursula, konu ile ilgili “Oradaki pozisyonda Maicon'a yapılan sert müdahaleye çok sinirlendim ve böyle bir tepki gösterdim. Hareketi yapan futbolcunun oyundan atılması gerekirdi. Ancak yaptığım hareket Brezilya'da çok kötü bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de bu kadar ciddi algılandığını bilmiyordum. Yanlış anlaşıldım” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor galatasaray Maicon Ursula
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER