Maicon’un eşi kafa kesme işaretine açıklık getirdi

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada eşi Maicon'a yapılan sert hareket sonrası kafa kesme işareti ile gündeme gelen Ursula, yanlış anlaşıldığını savundu.

Galatasaray’ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon’un eşi Ursula, Aytemiz Alanyaspor maçında yaptığı hareket ile gündeme gelmişti. Maçı tribünden izleyen Ursula, eşi Maicon’a yapılan sert bir faul sonrası yaptığı kafa kesme işareti nedeniyle tepki çekmişti. Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’e konuşan Ursula, yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Muay Thai dövüşçüsü olduğu ortaya çıkan Ursula, konu ile ilgili “Oradaki pozisyonda Maicon'a yapılan sert müdahaleye çok sinirlendim ve böyle bir tepki gösterdim. Hareketi yapan futbolcunun oyundan atılması gerekirdi. Ancak yaptığım hareket Brezilya'da çok kötü bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de bu kadar ciddi algılandığını bilmiyordum. Yanlış anlaşıldım” ifadelerini kullandı.