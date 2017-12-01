Kayserispor bu sezon bambaşka!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Kayserispor, bu sezonki performansıyla taraftarından alkış alıyor. Sarı-kırmızılılar topladıkları 23 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig’in flaş ekibi Kayserispor, geçen sezonun 13. haftasında 9 puanla 17. sırada bulunurken bu sezon 13 maçta 23 puan toplayarak kendisine 5. sırada yer buldu. 2016-2017 sezonuna Hakan Kutlu yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar 13. hafta sonunda 2 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 9 puan toplamıştı.

9 puanla son sıradaki Adanaspor’un 3 puan önünde yer alan takım, 11 gol atıp 23 gol yemişti. 2017-2018 sezonunda 13 hafta sonunda 23 puan toplayan Kayserispor geçen senenin tersine bu sezon ligin zirvesinde kendisine yer buldu. Bu sezon 20 gol atan Kayseri ekibi, 15 gol yedi. 4. sırada yer alan Beşiktaş ile aynı puanı bulunan sarı-kırmızılılar averajla beşinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör Marius Sumudica’nın oyun anlayışı ile üst sıralara tutunmayı başaran Kayserispor’da öne çıkan isim ise Deniz Türüç. Marius Sumudica: `Oynadığımız en kötü futbol...` Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında konuğu Eyüpspor'u 3-2 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Marius Sumudica, “Geldiğim günden beri oynadığımız en kötü futbol” dedi. İlgili Haberi Oku

Geçen sezonun son döneminde attığı gollerle takımının lige tutunmasında büyük pay sahibi olan ve 2016-2017 sezonunu 11 gol ve 11 asistle noktalayan Deniz Türüç, bu sezona da fırtına gibi başladı. 3 gol ve 5 asistle takımının hücum gücünün önemli bir parçası olan 24 yaşındaki yıldız isim bu performansıyla Milli Takım’a da seçildi ancak tartışmalı bir şekilde forma şansı bulamadı.

Takımını gol yükünü çeken isimler ise Umut Bulut ve Ryan Mendes oldu. İkili 5’er golle takımın en golcü isimleri konumunda. 34 yaşındaki Umut Bulut performansıyla alkış toplarken adeta kariyerinin ikinci baharını yaşıyor. Sezon başında transfer edilen ancak bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen yıldız golcü Asamoah Gyan ise 7 maçta forma giyebildi ve bunların sadece 3’ünde sahaya ilk 11’de çıktı. Ganalı buna rağmen 3 gol kaydetmeyi başardı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: `Deniz Türüç unutulduğundan süre alamamıştır!` Kayserispor Başkanı Erol Bedir A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda bulunan ancak iki maçta da forma şansı bulamayan Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç'ün, Lucescu tarafından unutulduğundan süre alamadığını düşündüğünü söyledi. İlgili Haberi Oku