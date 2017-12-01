Kasımpaşalı Bernard Mensah Fenerbahçe maçı öncesi itiraf etti! ‘Gol atmak benim için hayal’
Kasımpaşa, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde ligde topladığı 18 puanla 10.’uncu sırada yer alırken, 10 numara mevkiinde takımına katkı yapmaya çalışan Mensah bu maçtan puanla ayrılmak istediklerini ve ligin üst sıralarına çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
FENERBAHÇE’YE GOL ATMAK BENİM İÇİN HAYAL
Fenerbahçe deplasmanında gol atmak istediğini söyleyen Ganalı yıldız futbolcu Doğan Haber Ajansı’na (DHA) verdiği röportajda ,”Fenerbahçe’ye gol atmak benim için bir hayal. Deplasmanda gol atmak isterim” açıklamasını yaptı.
ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI
Kasımpaşa forması ile bu sezon 13 maça çıkan ve 2 gol 2 asist ile skora katkı yapan Ganalı futbolcu bunun önemli olmadığını belirterek; “Önemli olan takımın kazanması. Benim gol atmam ya da asist yapmam çok önemli değil” ifadesini kullandı.
ON NUMARA OYNAMAYI SEVİYORUM
Sahada en rahat olduğu bölge için de Mensah, “Sahada kendimi en rahat hissettiğim bölge on numara pozisyonu” dedi.