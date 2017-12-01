Kardemir Karabükspor’da taraftarlardan protesto

Olağanüstü kongresi iki kez ertelenen Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da Mavi Ateş taraftar grubu meşalelerle yürüyüş yaparak, takıma sahip çıkılmamasını protesto etti.

Başkan adayı çıkmadığı ve çoğunluk sağlanamadığı için olağanüstü kongresi 2 kez ertelenen Kardemir Karabükspor’da taraftarlar, takıma sahip çıkılmamasını yürüyerek protesto etti.

‘Mavi Ateş’ taraftar grubu üyesi 300 kişi, Kemal Güneş Caddesi’nde toplandı. Taraftarlar, meşalelerle birlikte sloganlar atarak yürüdü. ‘Karabük uyuma takımına sahip çık’ sloganları atan taraftarlara bazı mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Mavi Ateş Taraftarlar Derneği Başkanı Emrah Akbulut, takıma sahip çıkılmasını istedi. Akbulut, “Karabük, bu vefasızlığın bedelini bir gün mutlaka sorar. Yılardır onurla taşıdığımız Kardemir Yönetim Kurulu’na, Çağrı Güleç ve Mustafa Yolbulan’a buradan diyorum ki, eskiden olduğu gibi gelin hasta yatağından Kardemir Karabükspor’umuzu kaldıralım. Bize düşen görevi biz dün nasıl yaptıysak yarın da öyle yapmaya hazırız. Başka Karabükspor yok. Yaşasın Karabükspor, yaşasın şehrine ihanet etmeyen gerçek Karabüklüler” dedi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Kardemir Karabükspor 2-1 İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kardemir Karabükspor, konuğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku