İranlı futbol severler ona yalvardı: Ne olur o elbiseyi giyme!

İranlı futbol severler Dünya Kupası kura çekimini izleyememe tehlikesiyle karşı karşıya. Nedeni ise törenin sunucularından Maria Komandnaya.

İranlı futbol severler Rus güzel Maria Komandnaya’nın insafına kalmış durumda.

Rusya’da yapılacak 2018 Dünya Kupası’nda grupların belirleneceği kurayı eski İngiliz futbolcu Gary Lineker’la birlikte Rus güzel Maria Komandnaya sunacak.

Moskova’da Kremlin Sarayı’nda yapılacak kura çekimi televizyonlardan da canlı yayınlanacak.

Ancak İran’da durum biraz farklı. Kura çekiminin yayınlanıp yayınlanmayacağı Rus güzel Maria Komandnaya’nın ne giyeceğine bağlı.

İranlı futbol severler güzel sunucunun kura çekiminde açık giyinmemesi için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Bunu yapmalarının tek nedeni ise Komandnaya’nın açık giyinmesi halinde kura çekiminin İran’da yayınlanmayacak olması.

Spor muhabiri olan Maria Komandnaya’nın Instagram’da paylaştığı elbise fotoğrafları üzerine yorum yağdıran İranlılar hemen hemen bütün fotoğraflarda olumsuz puan vererek gösterilen elbiselerin giyilmemesini istedi.

İranlı Messi olarak bilinen Sardar Azmoun da, İran’ı ziyaret eden Maria’ya ‘ne giydiğine dikkat et lütfen’ diye uyarıda bulundu.

İkili İran’da bir araya gelmişti.

İranlı futbol severlerin en çok karşı çıktığı elbise ise bu oldu.

Son karar Maria Komandnaya ait. Ancak İranlı futbol severler hemen hemen bütün elbiseleri açık buldu.

Bakalım Rus güzel İranlıların kalbini kıracak mı.