IOC’den flaş karar! Üç Rus sporcuya ömür boyu men cezası verildi

IOC, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan üç Rus sporcu Yulia Chekaleva, Anastasia Dotsenko ve Olga Zaytseva'ya doping yaptıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi.

SKOR DIŞ HABERLER / Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Soçi’de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyat Oyunları’ndaki doping skandalını inceleyen Oswald Komisyonu’nun kararına göre üç Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

IOC Üyesi Denis Oswald tarafından yönetilen soruşturmanın bugünkü duruşmasında çıkan ve IOC’nin resmi internet sitesinden duyurulan karara göre Yulia Chekaleva, Anastasia Dotsenko ve Olga Zaytseva’nın doping kurallarını ihlal ettiklerine ve adı geçen üç sporcuya ömür boyu men cezası verilmesine hükmedildi.

Zaytseva, Soçi 2014’te biatlonda yarışıp dörtlü kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Chekaleva ve Dotsenko ise kadınlar kayaklı koşuda derece elde edememişlerdi. Öte yandan IOC’den yapılan açıklamaya göre Disiplin Komisyonu’nun 36 dosya açtığı ve bunların 26’sının görüşülüp birinin de davasının sürdüğü ve gelecek haftalarda başka sporcularla ilgili de kararların açıklanacağı belirtildi.

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