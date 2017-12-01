Hüseyin Eroğlu: ‘İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık’

Gazişehir Gaziantep’e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi ve devre arasında takıma takviye yapmak istediklerini ifade etti.

TFF 1. Lig'in 14. hafta maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, uzun süredir kazanamadıklarını ifade ederek, “Takımızda baskı oluşmaya başladı. Kazanmak bizim için moralle birlikte oyunumuzu da geliştiriyor. 3 haftadır skoru elde edemedik. Rakibin baskısı ve rüzgarla birlikte kalemizde golü gördük. Rakibin deneyimli oyuncuları vardı.

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İlk yarı pozisyonları değerlendirebilseydik belki skora tutunurduk. İkinci yarıya hücumla başladık ama skor 2-0 olunca rakip skoru korumayı başardı. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz de galibiyet için daha çok çalışıp takımı hazırlamak zorundayız” dedi.

Devre arasında 3-4 takviye yapmayı düşündüklerini açıklayan Eroğlu, “Devre arasında takviye düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var, kadro derinliğimiz zaten yok. Genç oyuncularımıza hazır olduklarında görev verebiliyoruz. 3-4 oyuncu almayı planlıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var, bunları kadromuza katmak için çalışacağız” diye konuştu.

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