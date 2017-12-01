Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar son yolculuğuna uğurlandı
Teknik Direktör Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar, Levent Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılırken Güvenç Kurtar güçlükle ayakta durabildi.
Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Teknik Direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden Gülay Kurtar'ın Levent Camii'inde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Milletvekili Saffet Sancaklı, Teknik Direktörler Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Giray Bulak, eski futbolculardan Rüştü Reçber ve Tümer Metin katıldı. Büyük bir acı yaşayan Güvenç Kurtar, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.
Gülay Kurtar'ın cenazesi Kocaeli’nde bulunan Bağçeşme mezarlığına defnedildi.
Son güncelleme: 15:50 | 01.12.2017