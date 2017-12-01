Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar son yolculuğuna uğurlandı

Teknik Direktör Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar, Levent Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılırken Güvenç Kurtar güçlükle ayakta durabildi.

Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Teknik Direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden Gülay Kurtar'ın Levent Camii'inde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Milletvekili Saffet Sancaklı, Teknik Direktörler Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Giray Bulak, eski futbolculardan Rüştü Reçber ve Tümer Metin katıldı. Büyük bir acı yaşayan Güvenç Kurtar, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Yunan Leonidis, Naim`i son yolculuğuna uğurlamaya geldi Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine özel davetle en büyük rakibi Yunan Leonidis de geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti. İlgili Haberi Oku

Gülay Kurtar'ın cenazesi Kocaeli’nde bulunan Bağçeşme mezarlığına defnedildi.