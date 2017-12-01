Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçı taktiğini belirledi!

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Igor Tudor taktiğini belirledi. Başarılı çalıştırıcı zorlu derbide 4-3-2-1 dizilişiyle mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş’a konuk olacak oaln Galatasray’da, zorlu maç öncesinde sistem denemeleri yok. Hırvat hoca Igor Tudor 4-3-2-1 ile sahaya çıkacak. İlk 11'de sürpriz peşinde koşmayan Tudor, rakibin savunmadaki zaaflarını takımına ezberletti.

Vatan Gazetesi’nden Yalımcan Sarpyel’in haberine göre; hedefdeki çalıştırıcı, Vodafone Park'tan zaferle dönüp gövde gösterisi yapmakta kararlı…

Sezon başından bu yana Igor Tudor'a yönelik en büyük eleştiriler takımın sisteminin değişmesi üzerine oldu. Hırvat teknik adam, ligin ilk 8 haftasında takımın düzeni ile oynamazken sonrasında ise zaman zaman üçlü savunma ve çift forvet denemeleri sonrasında yaşanan puan kayıpları nedeniyle hedef tahtasına oturdu.

Başakşehir maçındaki hezimet sonrasındaki eleştiriler de Tudor'u bir hayli yıpratırken 39 yaşındaki çalıştırıcı bu kez risk almıyor.

Sadece takımını 4-3-2-1 dizilişi ile hazırlayan ve diğer oyun planlarını şimdilik rafa kaldıran Tudor, Florya'da sadece bu sisteme odaklanmış durumda.

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İLK 11

Özellikle son haftalarda Igor Tudor'un sahaya nasıl bir planın yanı sıra hangi oyuncularla çıkacağı da merak konusuydu. Zaman zaman radikal değişikliklere imzasını atan Hırvat teknik adam, bu kez hafta başından kadrosunu netleştirdi. Tolga'nın sakatlığı sonrasında sol kanatta Yasin'in performansı ve Feghouli'nin durumu nedeniyle henüz karar net olarak verilmedi.

Fakat diğer bölgelerde ise durum net! Dörtlü savunmada Mariano, Serdar, Maicon ve Linnes'i kullanacak olan Tudor, Belhanda-Fernando-Ndiaye ile orta sahayı kuracak. Sağda Rodrigues ve forvette de Gomis'in yeri şimdiden kesin.

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Galatasray bu sezon attığı 29 golle ligin en golcü takımı durumunda. Beşiktaş ise bu sezon özellikle kanatlardaki yıldızlarının katkıları ile sonuca gidiyor. İşte bu noktada Igor Tudor rakibin bu özelliğini fırsata çevirmek üzere planlarını yaptı. Rakibin iki kanadında yıldızlaşan Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'ya karşı önlem almak yerine Hırvat hoca bu ikilinin çıkmasına hücum yaparak izin vermeyecek.

Sağda Mariano-Rodrigues ve solda da Linnes-Feghouli/Yasin ile Beşiktaş'ın kanatlarını etkisiz hale getirmeyi isteyen Tudor, böylece Kartal'ın hücum oyuncularının da ileriye çıkamaz hale gelmesini istiyor.

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Savunmada ise Hırvat teknik adamın dikkat çektiği iki nokta var! İlki Beşiktaş'ın yan toplardan, duran toplardan, kanatlardan yaptığı ortalarla bulduğu goller… Bilindiği gibi sarı-kırmızılıların da en büyük handikapı hava toplarındaki etkisizlik. İşte bu nedenle Igor Tudor tam 1 haftadır takımına duran top organizasyonlarına karşı savunma çalıştırıyor. Gelelim ikinci maddeye…

Igor Tudor'un yaptığı analizler sonrasında hedef Beşiktaş'ın uzun toplarla hücuma çıkmasına engel olmak. Orta sahadan özellikle savunma arkasına atılan uzun toplarda Cenk'in skora yönelmesini engellemek isteyen Hırvat çalıştırıcı, Fernando ve Ndiaye ikilisi ile Beşiktaş orta sahasına etkili bir baskı kurmayı planlıyor.