Galatasaray heyeti Anıtkabir’de

Galatasaray heyeti, 'Galatasaray Lisesi'nin modern eğitime geçişinin 150'nci yılı' etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Anıtkabir’de etkinliğe; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Divan Kurulu üyeleri ile öğretim görevlilerinin yanı sıra Galatasaraylı sporcular katıldı. Törende Galatasaray heyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkarken, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak ve en yaşlı üye Ali Fuat Diriker, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Anıtkabir özel defteri imzalandı.

Talisca`dan Atatürk ve 10 Kasım yorumu Beşiktaş'ın brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Atatürk ve 10 Kasım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tarihe duyulan saygıya hayran kaldığını belirten Talisca, saat 09:05'te yoldaki herkesin durarak saygı duruşunda bulunmasına ise şaşırdığını söyledi. İlgili Haberi Oku

ÖZBEK: CUMHURİYET EMİN ELLERDE

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Bildiğiniz gibi Galatasaray Lisesi 1868 yılında modern eğitime geçti. Önümüzdeki sene de 150’nci yılını kutlayacak. Tabii ki aslında 500 yılı aşkın bir kültürden geliyor Galatasaray. Kutlama programına bu yıldan itibaren başladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret ettik. Kutlamalar peşi sıra etkinliklerle 2018 yılının sonuna kadar devam edecek. Bugün de görevimizi Atatürk’ü ziyaret ederek yaptık. Onun yetiştirdiği nesil olarak bize emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde. Güzel bir ziyaret oldu” ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve 1907 ÜNİFEB yaklaşık 5 bin kişi ile Ata`nın huzuruna çıktı 1907 ÜNİFEB, ilkini 2004 yılında gerçekleştirdiği ve bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Geleneksel 10 Kasım Anıtkabir Ziyareti'ni yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve dernek yöneticileri de bu organizasyona katılım gösterdi. İlgili Haberi Oku

“GÜZEL BİR MAÇ OLACAK”

Dursun Özbek basın mensuplarının yarın oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisiyle ilgili sorularına ise, “Galatasaray da Beşiktaş da Türkiye’nin medarı iftiharı, iki güzide takımı. 100 yıldan beri oynuyorlar. Bir dostluk maçı olması ve seyredenlere keyif vermesini diliyorum. Herkesi stada bekliyoruz, güzel bir maç olacak. Her iki takım da formda. Ben tabii Galatasaray’a başarılar diliyorum” yanıtını verdi.

Galatasaray heyeti daha sonra Ankara’da bulunan Galatasaraylılar Derneği’nde düzenlenen öğle yemeği etkinliğine katıldı.

Ankara ziyareti, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries’e yapılan ziyaret ile sona ererken burada Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın; Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ve üyelerinden oluşan bir heyet adına büyükelçiye Galatasaray rozeti takdim etti.