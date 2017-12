Fikret Orman: ‘Hayal ettiğimiz yere ulaşmış değiliz’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi’nin Aralık sayısında taraftarlara seslendi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulübün Aralık ayı sayısındaki yazısında, “Zor bir geçmişten bugünün aydınlık Beşiktaş’ına kavuştuk. Ama hala hayal ettiğimiz yere ulaşmış değiliz” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman’ın yazısı şöyle;

Sevgili Beşiktaş Ailesi,

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla tüm sporseverlerin takdirini kazanan Beşiktaşımız, yaşattığı ilklerle tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Porto ile 1-1 berabere kalarak bitime bir maç kala ikinci tura çıkmayı garantileyen futbol takımımız, Devler Ligi’nde hem tarihinde ilk kez gruptan çıktı hem de grubundan lider çıkan ilk Türk ekibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’i ve teknik ekibimizi kutluyor, futbolcularımı tek tek alınlarından öpüyorum. Her biri Beşiktaş’a gönülden bağlı olan futbolcularımız, siz büyük taraftarlarımızın desteğiyle eminim daha nice zaferlere imza atarak, yüzümüzü güldürmeye devam edecektir.

Zor bir geçmişten bugünün aydınlık Beşiktaş’ına kavuştuk. Ama hala hayal ettiğimiz yere ulaşmış değiliz. Her başarı, bir sonraki başarının hedefini beraberinde getirir. Yine önümüzde zor bir süreç var ama beraberinde daha da aydınlık yarınlara ulaşacağımıza şüphe duymuyorum. Gecemizi gündüzümüze katmaya ve hep birlikte ortak hedeflerimiz için kenetlenmeye devam edeceğiz. Beşiktaşımız, bugüne kadar oynadığı gibi devam ettiği sürece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde her takımı zorlayacak, her engeli birer birer geçecektir.

Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde taraftarlarımız var. Türkiye’nin yükselen değeri olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir. Devler Ligi’nde son on altıya adını yazdıran ekibimiz, aynı zamanda son beş yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım olma özelliğini taşıyor. Amacımız futbolu güzelleştirirken, Türk futbolunun marka değerini de hep birlikte yükseltmektir.

Biz Beşiktaş Ailesi olarak, her zaman, her kulvarda, aynı hırs ve inançla mücadelemizi yapacağız. İnanıyorum ki; Beşiktaş ligde üçüncü kez üst üste şampiyon olacak ve yakın gelecekte Avrupa’da da inşallah kupa bizim müzemize gelecek.

En derin sevgi ve saygılarımla.”

