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Erkan Sözeri: ‘Önemli bir deplasman galibiyeti aldık’

Altınordu’yu 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kendileri için çok önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını söyledi.
21:511 Aralık 2017
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Erkan Sözeri: ‘Önemli bir deplasman galibiyeti aldık’

TFF 1. Lig'in 14. hafta maçında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Altınordu’yu 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kendileri için çok önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını ifade ederek, “3 puan için gelmiştik. İlk deplasman galibiyetimizi aldık.

7 maçlık yenilmezliğimizi devam ettirdiğimiz için, 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Altınordu da genç bir takım ve 6 maçtır galip gelemiyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Yaptığımız bireysel hataları bugün yapmadık, çok pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum. Bizim için çok önemli bir deplasman galibiyeti oldu” dedi. 01 Aralık 2017 TFF 1. Lig | Altınordu 0-2 Gazişehir Gaziantep TFF 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, maç fazlasıyla 19 puanla 6. sıraya yerleşti. İlgili Haberi Oku

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altınordu Erkan Sözeri Gazişehir Gaziantepspor tff 1.lig
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