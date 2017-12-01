Efe Çetiz 12 yaşında 25. altın madalyasını kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buz patenindeki yeni yıldızı Efe Çetiz, kariyerine bir altın madalya daha ekledi. 12 yaşındaki Efe, Slovenya’da yapılan ve 12 ülkeden 307 sporcunun yarıştığı Skate Celje Yarışmasında şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı. Efe Çetiz böylece 12 yaşında 25. altın madalyasına ulaştı.

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