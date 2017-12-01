Dünya devinin hocası Berke Özer’i izlemeye geldi

Chelsea Kaleci Departmanı Başantrenörü Christophe Lollichon ve Oyuncu İzleme Birimi'nden Edward Newton, Altınordu ile Gazişehir Gaziantep'i bir araya getiren maçta genç kaleci Berke Özer'i izledi.