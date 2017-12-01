Dünya devinin hocası Berke Özer’i izlemeye geldi

Chelsea Kaleci Departmanı Başantrenörü Christophe Lollichon ve Oyuncu İzleme Birimi'nden Edward Newton, Altınordu ile Gazişehir Gaziantep'i bir araya getiren maçta genç kaleci Berke Özer'i izledi.
Altınordu’nun genç kalecisi Berke Özer’i izlemek için İngiliz devi Chelsea’den iki kişi Bornova Stadı’na geldi. Tribünde yer alan Chelsea Kaleci Departmanı Başantrenörü Christophe Lollichon ve Oyuncu İzleme Birimi’nden Edward Newton protokol tribününde sık sık notlar aldı. Hafta içi idmanda parmağından sakatlanan 17 yaşındaki milli file bekçisi atel yardımıyla görev aldı.
Chelsea Kaleci Departmanı Başantrenörü Christophe Lollichon (sağda) ve Oyuncu İzleme Birimi’nden Edward Newton (solda)
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Ev sahibi ekipte stoperde Recep’in yerine Seydi, ön liberoda cezalı Oğulcan’ın yokluğunda Deniz görev aldı. Sağ kanat Barış kesik yerken, forvet Mirkan ilk 11’de şans buldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, geçen hafta ileri uçta oynattığı Erdoğan’ı bu kez kanada çekti.
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Son güncelleme: 21:31 | 01.12.2017