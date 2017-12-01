Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi öncesi taraftarlara bozuk para çağrısı…

Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınalnacak soruları tüm ülkenin merak ettiği konuların başında geliyor. Derbi maçlarında tüm Türkiye ekrana kilitlenirken, maçı Beşiktaş mı, Galatasaray mı kazanacak soruları günler öncesinden tartışılıyor. Dev mücadsele öncesi taraftarlara 'Bozuk paralarınızı evde bırakmayın' çağrısı yapıldı. Peki heyecanla beklenen derbi Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilecek? İşte nefes kesecek mücadele öncesi tüm merak edilenler...

İlkler yaşanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine kısa bir zaman kaldı. Taraftarlar Google üzerinden Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtlarını öğrenerek haftasonu planlarını yapmak istiyor. Bilet fiyatları da belli olan mücadele yılın son derbisi olacak. Vodafone Park’ta derbi heyecanını yaşamak isteyenler biletlerini aldı, maça gitme imkanı olmayanlar ise Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak araştırıyor. Tüm bu soruların yanıtları ve dev mücadele hakkında merak edilenler haberimizde. İşte derbinin saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da oyanancak Beşiktaş Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İddaa Risk Yönetimi’nin belirlediği oranlara göre Spor Toto Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak maçta Beşiktaş’ın galibiyetine 1’e 1.75 oran verildi. Beraberlik oranı 3.20 olarak açıklanırken Galatasaray’ın galibiyet oranı 3.10 oldu. Vodafone Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Beşiktaş açık ara favori gösterildi.

BEŞİKTAŞ'IN SON İKİ MAÇTAKİ EN BÜYÜK SORUNU GOL ATMAK

Derbi maçı öncesinde Beşiktaş'ın en büyük sorununun gol sıkıntısı olduğu net bir biçimde ortada.

Quaresma, Oğuzhan, Talisca, Babel ve Cenk Tosun'un yanı sıra Negredo gibi bir santrafora ve Lens gibi bir hücumcuya sahip olan Siyah Beyazlılar, lig maçlarında bir türlü istenilen patlamayı yapamadı. Geçtiğimiz iki sezona göre gol sayısında belirgin bir azalma olan Beşiktaş 13 maçta 19 golde kaldı. Oysa bu rakam geçen sezon 24 iken bir önceki sezonda 30'a kadar çıkmıştı. Cenk Tosun 5 ve Babel de 4 golle Siyah Beyazlıların en önemli golcüleri olarak öne çıkarken Talisca, Lens, Negredo ve Quaresma bu ikilinin gerisinde kaldı.

3 golü bulunan Talisca ile beraber hücum hattının diğer oyuncuları olan Quaresma, Negredo ve Lens 1 golde kalırken, sezonun en sesiz oyuncusu Oğuzhan Özyakup henüz gol atamadı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN 6. GALATASARAY DERBİSİ

Böylelikle Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında olduğu 2 sezonda 5 Galatasaray derbisinde 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkartmış oldu.

İşte Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başındayken çıktığı Galatasaray derbileri:

14 Aralık 2015 Süper Lig Beşiktaş 2 Galatasaray 1

8 Mayıs 2016 Süper Lig Galatasaray 0 Beşiktaş 1

13 Ağustos 2016 Süper Kupa Beşiktaş 1 Galatasaray 1 (penaltılarda Galatasaray 3-0)

24 Eylül 2016 Süper Lig Beşiktaş 2 Galatasaray 2

27 Şubat 2017 Süper Lig Galatasaray 0 Beşiktaş 1

Fırat Aydınus'un 7. Beşiktaş- Galatasaray derbisi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Alper Ulusoy yapacak.

DERBİ BİLETLERİ NE KADAR?

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 14. haftasında oynanacakl Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı 150, en yüksek bilet fiyatı ise 900 tl olarak belirlendi.

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

EN DEĞERLİ DERBİ

Transfermarkt adlı internet sitesine göre Süper Lig’de kadrosunun toplam değeri en yüksek olan takım Beşiktaş olarak gösteriliyor. Sıralamada ikinci takım ise Galatasaray. Siyah-beyazlıların kadrosunun güncel piyasa değeri 114 milyon 100 bin Euro, sarı-kırmızılıların ise 106 milyon 500 bin Euro olarak belirlenmiş.

İki takımın kadrosunun en değerli futbolcularına bakıldığı zaman ise Galatasaray’da en kıymetli isim 11 milyon Euro ile Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera. Beşiktaş'ta ise orta sahanın yıldızı Talisca, 13 milyon Euro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak bulunuyor.

Siyah-beyazlılar da ayrıca Oğuzhan Özyakup 12 milyon Euro, Cenk Tosun 10 milyon 500 bin Euro ile Talisca’yı takip ediyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera’nın ardından en değerliler; Younes Belhanda 9 milyon Euro, Fernando, Fernando ve Maicon da 8 milyon Euro.