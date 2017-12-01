Beşiktaş Galatasaray derbi tahminleri

Süper Lig'in 14.haftasında yarın oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi ünlü spor yazarları ve eski futbolcular derbi tahmininde bulundu.

Süper Lig 14.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma öncesi ünlü yorumcular ve eski teknik futbolcuların tahminlerini açıkladı. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisinin favorisi…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI SİZCE KİM KAZANIR?

RIDVAN DİLMEN: Beşiktaş’ın karta çok zorlayıcı oyuncuları var. Galatasaray’ın ise karta müsait oyuncuları var. Ama Galatasaray ne kadar ligin lideri ve formda olsa da zaten eski adıyla İnönü şimdi ki adıyla Vodafone Park’a gittiğinde hep rahat oynuyor. Beşiktaş yüzde 60 kazanır, yüzde 30 beraberlik, yüzde 10 Galatasaray’ diyorum.

MEHMET DEMİRKOL: Derbide gollü beraberlik bekliyorum. Skor olarak 2-2 tahminim. Beşiktaş bir adım daha önde. Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in tercihi çok önemli. Tudor’un kararı Beşiktaş’ta Oğuzhan ya da Talisca’nın sahada olacağını belirleyecek. Tudor’un yerinde olsam kazanmak için oynarım. Maç öncesinde hakem hakkında konuşmak bana akılcı gelmiyor”

GÖKHAN ZAN: Derbiye gitmeyeceğim fakat izlemek isterim. Beşiktaş’ın saha ve seyircisi avatajı var. Ancak klişe bir söz ama derbinin favorisi yok. Galatasaray; Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi yenemedi. Beşiktaş’ta derbileri kazanamadı. Beşiktaş bir tık önde. Maçın sonu hakkında ise içimdeki his beraberlik” şeklinde konuştu..

MERT NOBRE: Şu anda puan tablosuna baktığınızda GAlatasaray’ın daha iyi olduğunu söylersiniz ama Beşiktaş, Süper Lig’in en iyi topunu oynuyor ve takım olma konusunda bir numara. Eski takımım sahada en zevkli topu sergileyen ekip. Tribünler hep bu yüzden dolu. Rakipleri bile Beşiktaş’ın oynadığı futbola şapka çıkarıyor. Derbiyi 2-1 Beşiktaş kazanır. Siyah Beyazlıların gollerini Cenk Tosun ve Talisca’nın atacağını düşünüyorum. Galatasaray da Gomis ile gol bulur.

İBRAHİM YATTARA: 2 takım da şu anda çok iyi gidiyor. Muhteşem bir maç olacak ama bence. Benim tahminim ya Beşiktaş kazanır ya da berabere biter.

ERTEM ŞENER: Beşiktaş’ın sezon başından bu yana ligde ciddiye aldığı ve alacağı en önemli karşılaşma olacak. Beşiktaş, G.Saray’a Şampiyonlar Ligi maçına çıkacakmışcasına hazırlanıyor. Beşiktaş maç seçiyor bu sezon. Evet. G.Saray’ı bir Devler Ligi temsilcisi gibi görüyor. Bu sebeple Beşiktaş seçtiği maçı kaybetmez!

GÜRCAN BİLGİÇ: Derbinin favorisi Beşiktaş. Beraberliğin bile iyi olmadığı bir maça çıkıyor. Fakat açık verdiğinde bunu değerlendirecek bir takım var karşısında. Dengeleri iyi kullanırsa kazanmaya yakın takım Galatasaray.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben her zaman söylerim bütün dünyadaki derbilerde ev sahibi takım avantajlıdır. Bu maçta iki taraf da stres yüklü olacak. Ama baskının büyüğü Beşiktaş’ta olacak. Çünkü 6 puan geride olduğu için mutlak kazanma mecburiyeti var. Çok pozisyonlu bir maç olacağını düşünüyorum. Hem Muslera hem de Fabri bu maçın kaderini etkileyecek isimler olacak. Fırat Aydınus deneyimli bir hakem ama hakemler bizdeki dünyada benzeri olmayan baskı nedeniyle büyük takımlar ağırlıklı yönetim yapılıyor. Derbilerde ise kim kaybederse o taraf hakeme yükleniyor.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş-Galatasaray derbsinin berabere biteceğine inanıyorum. Çünkü Galatasaray teknik direktörü Tudor dörtlü savunmaya dönecektir. Beşiktaş’a geniş alan bırakmayacak. Rodrigues ve Yasin ile kontratak golünü kovalayacaktır. Hakeme gelince,sezon başından beri Fırat Aydınus hatasız maç yönetiyor. Son haftalarda tüm hakemler içinde en iyisi seçiliyor. Tecrübesi ve formuyla derbiyi doğru yöneteceğine inanıyorum.

İLKER YAĞCIOĞLU: Benim favorim Beşiktaş. Çünkü iyi motive oldukları maçları kazanmayı biliyorlar. Ve oyuncular ve performanslarını çok iyi düzeye çıkartabiliyorlar. Örneklerini Şampiyonlar Ligi maçlarında gördük. Ligdeki konumlarını da düşünürsek kazanmaya daha çok ihtiyacı olan takımın Beşiktaş olduğu ortada. G.Saray cephesinde ise herşey Tudor’a bağlı. Takımla çok oynamazsa G.Saray, Vodafone Park’ta 3 puanı alabilir.

OKTAY DERELİOĞLU: Son haftayı değerlendirmeye kalkarsak doğru olmaz. Beşiktaş, Malatyaspor önünde belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı. O karşılaşmaya göre yorum yapmak yanlış olur. Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı ile değerlendirmek gerekir. Derbinin favorisi olmaz ama Beşiktaş ağır favori. Talisca, Babel, Cenk bu takımın her şeyi. Beşiktaş, Vodafone Park’ta taraftarı önünde maçı kazanır.