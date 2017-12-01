Belçika’da taraftar hakemlik yaptı

Belçika Kupası'nda futbol sahalarında daha önce hiç rastlanmamış bir olay yaşandı. Genelde sağlık durumlarında "Açılın ben doktorum" repliği, bu kez hakem olmak için kullanıldı.

Genellikle acil müdahale edilmesi gereken bir kaza ya da sağlık sorunu durumunda kalabalığı yararak “Açılın ben doktorum” diyerek olaya el koyma durumun bir benzeri bu kez futbol sahalarında yaşandı. Belçika Kupası’nda Mechelen ile Genk arasında oynanan son 16 turu maçında iki hakem de sakatlanınca, olaya acil müdahale eden! bir taraftar hakemlik yaptı.

Karşılaşmada görev alan hakem Cristof Dierick ve dördüncü hakem Nicolas Laforge sakatlık yaşadı. Bir yan hakemlik pozisyonunun boş kalması sonrasında mücadelenin orta hakemi iki takım kaptanlarına tek yan hakemle maçı devam ettirmek isteyip istemediklerini sordu. Ancak bu öneri kabul görmedi. Bunun üzerine statta anons yapılarak taraftarlar arasında hakemlik yapabilecek kimsenin olup olmadığı soruldu. Gönüllü olan Mechelen taraftarı Luc Bosmans, maçın kalanında yan hakem olarak görev aldı.

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Maçın sonunda yaşadıklarını anlatan 45 yaşındaki Luc Bosmans, “Olabilecek en iyi yerden maçı izledim” dedi. Genk Teknik Direktörü Albert Stuivenberg ise konu ile ilgili “Mechelen taraftarı olmasına karşın Bosmans'ın iyi iş çıkardığını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Maçın sonucuna etki edecek ciddi bir hata yapmayan Luc Bosmans, futbolcular arasında yaşanan bir tartışmada da araya girerek ortalığı sakinleştirdi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında Genk 5-4 kazanarak tur atlayan taraf oldu.