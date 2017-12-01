Audi Barcelonalı yıldızlara otomobil dağıttı… İşte Arda Turan’ın yeni oyuncağı!

Alman otomobil firması Audi, Barcelona'nın yıldızlarına otomobil hediye etti. Arda Turan'ın tercihi Audi Q7 Sport 3.0 TDI Quattro oldu.

Dünyaca ünlü Alman otomobil markası Audi, Barcelona’nın yıldız futbolcularına son model araçlarından hediye etti. Bir hafta önce Real Madrid’in yıldız isimlerine yeni araçlarından dağıtan Alman firma, El Clasico’nun Katalonya cephesini de es geçmedi. Lionel Messi Audi’nin RS6 isimli modelini tercih ederken Luis Suarez de aynı modelin farklı bir rengini seçti. İki oyuncu hücumdaki uyumlarını araç zevklerinde de göstermiş oldu. En güçlü araç olan Audi R8 Spyder V10 5.2 FSI Quattro isimli aracı Alexis Vidal alırken Sergio Busquets Audi R8 Plus’ı tercih etti. Son zamanlarda kadroda kendine yer bulamayan Arda Turan da Audi tarafından unutulmadı. Milli futbolcunun tercihi Audi Q7 Sport 3.0 TDI Quattro olurken Arda haricinde 7 isim daha aynı aracın farklı renklerinden tercih etti. Geçen hafta Real Madrid için yapılan etkinlikte ise Cristiano Ronaldo, Audi RS7 Sportback 4.0 TFSI Quattro Panther Black modelini tercih etmişti. İspanya medyasından Arda Turan iddiası: `Ocak`ta Monaco`ya gidebilir` İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli futbolcunun Fransız ekibi Monaco ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. İlgili Haberi Oku