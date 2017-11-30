Ziraat Türkiye Kupası | KİPAŞ Kahramanmaraşspor 1-3 Medipol Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu.
Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat
Hakemler: Serkan Tokat, Serdar Diyadin, İbrahim Bozbey
KİPAŞ Kahramanmaraşspor: Özkan, Bilal, Serbay, Timur, Aytürk, Devrim (İbrahim dk. 85), Burak (Okan dk. 71), Hakan Vural, Yakup (Barış dk. 75), Ethem, Eser
Yedekler: Mesut Balkan, Evren Kilarcı, Onur Bayramoğlu, İsa Baltacı
Teknik Direktör: Ejder Orak
Medipol Başakşehir: Mert, Uğur, Napoleoni, Da Costa, Alparslan, Gökhan, Mahmut (Enes Subaşı dk. 81), İrfan Can (Oktay Bala dk. 76), Hakan Özmert, Mevlüt, Mehmet Batdal (Okan Saraçoğlu dk.76)
Yedekler: Faruk Çakır, Caiçara
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 44) (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç (dk. 22), İrfan Can (dk. 45), Napoleoni (dk. 73) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Ethem Ercan, Hakan Vural, Aytürk Halil (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç, Alpaslan Erdem (Medipol Başakşehir)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 22′ Napoleoni’nin sağ kanattan ortasını Mehmet Battal bekletmeden Mevlüt’ün önüne indirdi. Mevlüt’ün vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.
43′ Ceza sahasında topla buluşan Hakan’ın, kalenin sağına gönderdiği şutunda, kaleci Özkan meşin yuvarlağa uzanarak mutlak golü engelledi.
GOL! 45′ Eser’in ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Yakup’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1.
GOL! 45′ Sonunda Başakşehir’in serbest vuruşunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışından vuran İrfan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Özkan’ın elinden düşüp kaleye girdi: 1-2.
49′ Mevlüt’ün ceza sahası dışından şutunda top, kaleci Özkan’ın elinden düştü. Ancak Özkan, ikinci hamleyle topu kontrol etti.
GOL! 74′ Uğur’un sağ kanattan ortasıyla topla buluşan Napoleoni’nin, sağ ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.