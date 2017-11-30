Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Kayserispor 3-2 Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Eyüpspor'u konuk eden Kayserispor, oldukça zorlandığı karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi bir adım öne geçmiş oldu.

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