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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Kayserispor 3-2 Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Eyüpspor'u konuk eden Kayserispor, oldukça zorlandığı karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi bir adım öne geçmiş oldu.
23:3230 Kasım 2017
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Kayserispor 3-2 Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Kayserispor, Eyüpspor’u 3-2 yendi. 41’inci dakikada Lopes’in ortasını kontrol eden Stojiljkovic, topu Mendes’e bıraktı. Mendes düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

62’nci dakikada Mehmet Tosun, sert şutu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 66’ncı dakikada gelişen Kayserispor atağında Stojiljkovic’in şutunun Dede Çelik’in eline çarpması sonucunda maçın hakemi Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Deniz Türüç gole çevirdi: 2-1.

78’inci dakikada Mendes’in şutu ağlarla buluştu. Sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 3-1. 87’nci dakikada Mehmet Tosun’un pasını iyi değerlendiren Atakan düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi: 3-2. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Kayserispor sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. 30 Kasım 2017 Ziraat Türkiye Kupası | KİPAŞ Kahramanmaraşspor 1-3 Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı KİPAŞ Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek evine avantajlı döndü. İlgili Haberi Oku

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Oğuz Terzi, Mehmet Mazlum

KAYSERİSPOR: Silviu, Lopes, Levent, Kucher (Dk. 67 Varela), Güray, Espinoza, Meleg (Dk. 45 Sapunaro), Boldrin, Mendes, (Dk. 83 Erdal), Deniz Türüç, Nikola Stojiljkovic

EYÜPSPOR: Mahmut – Güncay (Dk. 84 Serkan Baloğlu), Atakan, Mehmet Tosun, Bilal, Ahmet Devret, Dede, İsmail (Dk. 83 Erkan), Emrah (Dk. 67 Kubilay), Yüksel, Naci

GOLLER: Dk. 42 – Dk. 78 Mendes, Dk. 66 (P) Deniz (Kayserispor) – Dk. 61 Mehmet, Dk. 87 Atakan (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Mendes (Kayserispor) – Dede Çelik (Eyüpspor)

Etiketler
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