Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Akın Çorap Giresunspor 4-2 Aytemiz Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, konuğu Aytemiz Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor´u 4-2 yendi. 6´ncı dakikada sağ kanattan Berkan Yıldırım´ın ortasına arka direkte Dale ile Oğuzhan aynı anda hamle yaptı. Dale uygun durumda topa dokunamayınca mutlak bir gol kaçtı.

10´uncu dakikada Dale´nin hazırladığı pozisyonda Jones açıyı buldu ve sert vurdu. Kaleci Remy´nin müdahalesi yetersiz kaldı. Solda pozisyonu iyi takip eden Oğuzhan düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 13´üncü dakikada Brinner yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı. 17´nci dakikada Jones savunmanın arkasına çok iyi bir pas çıkardı. Mert müthiş bir vücut çalımıyla kaleciden sıyrıldıktan sonra topu soldan filelerle buluşturdu: 2-0. Orhangazi Belediyespor 0-3 Antalyaspor Deplasmanda Orhangazi Belediyespor'u 3-0 yenen Antalyaspor, evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. İlgili Haberi Oku

18´inci dakikada Dale çok iyi döndü ve sağ kanattaki Mert Örnek´e pasını aktardı. Mert sağ çizgiden Lopes´e harika bir pas çıkardı. Lopes topun gelişine çok iyi vurdu: 3-0. 41´inci dakikada Mertcan uygun durumda pası arkadaşına vermek yerine kaleye vurunca Giresunspor dördüncü golden oldu.

42´nci dakikada sağ kanattan Gassama´nın ortaladığı topa Giresunspor savunması müdahale edemedi. Topa Serdar iyi yükseldi. Fevzi iki hamlede kontrol etmeye çalışsa da top çizgiyi geçti: 3-1. 45´inci dakikada Alanyaspor farkı bire düşürdü. Lungu seri hareketlerle ceza sahasına girdi ve pasını geriye çıkardı. Taha gelişine düzgün vurarak devre biterken takımını umutlandırdı: 3-2.

52´nci dakikada Jones´in pasında Alanyaspor savunması hata yaptı. Dale havadan gelen topu önce indirdi ardından kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 4-2. Maçta iki takımın geliştirdiği ataklar başka gol getirmeyince Giresunspor evinde oynadığı maçta Alanyaspor´u 4-2 yendi. Kemal Kılıç esti gürledi: Kimsiniz lan siz? Mafya mısınız? Şerefsizler... Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçları kapsamında Bursaspor'a evinde 2-0 yenilen Adanaspor'un Teknik Direktörü Kemal Kılıç, kendisine ve takıma küfür eden taraftarlara sert tepki göstererek, “Siz mafya mısınız, kimsiniz? Kimsiniz lan siz. Ayıp ya” dedi. İlgili Haberi Oku

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler, Erdinç Sezertam, Volkan Ahmet Narinç

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Fevzi – Berkan, Onur (Dk. 46 Dodo), Özgür, Hüsamettin, Brinner Souza, Oğuzhan, Mertcan, Mert, Jones Lopes (Dk. 66 Sinan), Junior Dale (Dk. 83 Canberk)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy Riou – Lamine Gassama, Birol, Georgios Tzevellas, Berkan Emir, Taha (Dk. 58 Landel), Isaac Sackey, Cenk Ahmet, Emre Nefiz (Dk. 58 Fofana), Chisamba Lungu, Serdar

GOLLER: Dk. 10 Oğuzhan, Dk. 17 Mert Örnek, Dk. 18 Jones Lopes, Dk. 52 Dale (Akın Çorap Giresunspor) – Dk. 42 Yusuf Serdar, Dk. 45 Taha (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Landel, Birol (Aytemiz Alanyaspor)